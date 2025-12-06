Noël à la poterie au grès du temps Montsenelle
Noël à la poterie au grès du temps Montsenelle samedi 6 décembre 2025.
Noël à la poterie au grès du temps
36 rte de prétot Montsenelle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Pour les fêtes de fin d’année,offrez des cadeaux de qualité, produits localement.
Venez découvrir le travail de 2 artisans d’art ,potiers-céramistes, membre d’atelier d’art de France :
Créations en grès résistant au gel pour décorer et équiper votre jardin.
Pièces uniques en Raku pour une décoration d’intérieure originale. .
36 rte de prétot Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 47 92 80 poterieaugresdutemps@gmail.com
English : Noël à la poterie au grès du temps
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël à la poterie au grès du temps Montsenelle a été mis à jour le 2025-11-19 par Côte Ouest Centre Manche