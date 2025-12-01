Noël à la sauce Zinzins Chauffailles
vendredi 12 décembre 2025
Noël à la sauce Zinzins
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Théâtre d’impro. Pas de script, pas de préparation, juste une énergie folle, des idées déjantées qui jaillissent en temps réel et c’est le public qui devient complice de notre folie collective ! .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
