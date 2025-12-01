Noël à la Saussiotte avenue du tir Semur-en-Auxois
avenue du tir Plaine de la Saussiotte Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 18:30:00
2025-12-17
Le Centre Social de Semur-en-Auxois organise Noël à la Saussiotte.
De nombreuses animations et spectacles gratuits vous attendent.
Annulé en cas de pluie, suivez les actualités de cet événement sur la page Facebook du Centre Social de Semur-en-Auxois ou appelez nous au 03 80 97 09 27.
avenue du tir Plaine de la Saussiotte Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 09 27 animations.semur@gmail.com
