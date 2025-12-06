Noël à l’Abbaye Marché de producteurs Abbaye de Montbenoît Montbenoît

Noël à l’Abbaye Marché de producteurs

Abbaye de Montbenoît 4 Rue du Val Saugeais Montbenoît Doubs

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

De 10h à 18h.

Organisé par les Troubadours Saugets.

Venez vivre l’ambiance de Noël dans le cloître de l’Abbaye avec un marché de producteurs locaux ainsi qu’une buvette et une petite restauration.

Entrée libre.

Renseignements auprès des membres de l’association. .

