Noël à l'Abbaye Marché de producteurs Abbaye de Montbenoît Montbenoît samedi 6 décembre 2025.
Abbaye de Montbenoît 4 Rue du Val Saugeais Montbenoît Doubs
2025-12-06 10:00:00
2025-12-06 18:00:00
De 10h à 18h.
De 10h à 18h.
Organisé par les Troubadours Saugets.
Venez vivre l’ambiance de Noël dans le cloître de l’Abbaye avec un marché de producteurs locaux ainsi qu’une buvette et une petite restauration.
Entrée libre.
Renseignements auprès des membres de l’association. .
Abbaye de Montbenoît 4 Rue du Val Saugeais Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 12 94
