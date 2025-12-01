Noël à l’Abbaye Lieu-dit Reigny Vermenton
Noël à l’Abbaye Lieu-dit Reigny Vermenton samedi 13 décembre 2025.
Noël à l’Abbaye
Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton Yonne
Tarif : 25 – 25 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Concert de Noël « Un soir chez les Guitry » avec la soprano Véronique Fourcaud-Hélène, descendante du peintre Henri de Toulouse-Lautrec et le pianiste Fabrice Coccitto, suivi d’un goûter de Noël. .
Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 59 30
English : Noël à l’Abbaye
German : Noël à l’Abbaye
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël à l’Abbaye Vermenton a été mis à jour le 2025-06-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois