Noël à labrit

Labrit Landes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-11

-Exposition de noël du 11 au 14 décembre à la maison landaise de 9h-18h30

-Loto de noël le 12 décembre à 20h30 à la salle des fêtes

Marché de noël le 13 décembre concours de dessin, bourriche, animation musicale…

-Vide ta chambre organisé par l’APE le 13 décembre de 9h-18h vente de gâteaux, tombola des écoles… .

Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 40 56 58 labritcomitedefoire@gmail.com

2025-12-01