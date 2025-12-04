Noël à labrit Labrit
Noël à labrit Labrit jeudi 11 décembre 2025.
Noël à labrit
Labrit Landes
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-14
2025-12-11
-Exposition de noël du 11 au 14 décembre à la maison landaise de 9h-18h30
-Loto de noël le 12 décembre à 20h30 à la salle des fêtes
Marché de noël le 13 décembre concours de dessin, bourriche, animation musicale…
-Vide ta chambre organisé par l’APE le 13 décembre de 9h-18h vente de gâteaux, tombola des écoles… .
Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 40 56 58 labritcomitedefoire@gmail.com
L’événement Noël à labrit Labrit a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Cœur Haute Lande