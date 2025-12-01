Noël à l’Alpina by Cham’Art Place 74 Alpina Eclectic Hôtel Chamonix-Mont-Blanc
Noël à l’Alpina by Cham’Art Place 74 Alpina Eclectic Hôtel Chamonix-Mont-Blanc samedi 13 décembre 2025.
Noël à l’Alpina by Cham’Art Place 74
Alpina Eclectic Hôtel 79 av. du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Cham’Art Place 74 vous invite à découvrir 20 artisans régionaux dans l’esprit de Noël, céramique, décoration, carterie, atelier enfant, pain d’épices traditionnel, goûter et visite du Père Noël.
.
Alpina Eclectic Hôtel 79 av. du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 93 27 05 org.chamartplace74@gmail.com
English :
Cham’Art Place 74 invites you to discover 20 regional artisans in the spirit of Christmas, ceramics, decoration, card making.
We’ll propose children’s workshop, traditional gingerbread, snacks and a visit from Santa Claus.
German :
Cham’Art Place 74 lädt Sie ein, 20 regionale Kunsthandwerker im Geist der Weihnacht zu entdecken: Keramik, Dekoration, Karten, Kinderatelier, traditioneller Lebkuchen, Snacks und Besuch des Weihnachtsmanns.
Italiano :
Cham’Art Place 74 vi invita a scoprire 20 artigiani regionali nello spirito del Natale, ceramiche, decorazioni, creazione di biglietti, laboratorio per bambini, pan di zenzero tradizionale, tè pomeridiano e visita di Babbo Natale.
Espanol :
Cham’Art Place 74 le invita a descubrir a 20 artesanos regionales con espíritu navideño, cerámica, decoración, fabricación de tarjetas, taller infantil, pan de especias tradicional, merienda y la visita de Papá Noel.
L’événement Noël à l’Alpina by Cham’Art Place 74 Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc