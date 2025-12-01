Noël à Lannemezan LANNEMEZAN Lannemezan
Noël à Lannemezan vendredi 19 décembre 2025.
Noël à Lannemezan
LANNEMEZAN Au centre-ville Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-19 18:30:00
2025-12-19
Noël à Lannemezan avec de nombreuses animations
18h30 place de la République Spectacle de danse avec l’association MFIT DANSE, puis arrivée du Père-Noël en compagnie de 2 personnages surprises puis s’en suivra le feu d’artifice.
LANNEMEZAN Au centre-ville Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 72 72
English :
Christmas in Lannemezan with lots of entertainment:
6:30pm: Place de la République: Dance show by MFIT DANSE, followed by the arrival of Santa Claus and 2 surprise characters, then fireworks.
