Noël à Lannemezan LANNEMEZAN Lannemezan samedi 20 décembre 2025.
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Noël à Lannemezan avec de nombreuses animations
10h-12h et 14h30-18h place des Droits de l’Homme et du Citoyen jeux gonflables et jeux en bois. Présence du Père-Noël, avec possibilité de faire la photo dans la maison du Père-Noël.
11h-12h et 15h-18h place de la poste Promenade en calèche
12h 20h halle aux Légumes Les Hivern’Halles organisées par l’association les Arnegats.
14h-18h maquilleuse pour enfants sur le thème de Noël
English :
Christmas in Lannemezan with lots of entertainment:
10am-12pm and 2:30pm-6pm: Place des Droits de l?Homme et du Citoyen: inflatable and wooden games. Santa Claus will be on hand, with photo opportunities in Santa’s house.
11am-12pm and 3pm-6pm: Place de la Poste: Horse-drawn carriage ride
12h 20h halle aux Légumes Les Hivern?Halles organized by the association les Arnegats.
2pm 6pm: Christmas-themed make-up artist for children
