Noël à Lannemezan LANNEMEZAN Lannemezan

Noël à Lannemezan
LANNEMEZAN Au centre-ville Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
Noël à Lannemezan avec de nombreuses animations
10h-12h et 14h30-18h place des Droits de l’Homme et du Citoyen jeux gonflables et jeux en bois. Présence du Père-Noël, avec possibilité de faire la photo dans la maison du Père-Noël.
11h-12h et 15h-18h place de la poste Promenade en calèche
15h-17h Centre ville Chorale Les Rennes des Neiges .
LANNEMEZAN Au centre-ville Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 72 72
English :
Christmas in Lannemezan with lots of entertainment:
10am-12pm and 2:30pm-6pm: Place des Droits de l?Homme et du Citoyen: inflatable and wooden games. Santa Claus will be on hand, with photo opportunities in Santa’s house.
11am-12pm and 3pm-6pm: Place de la Poste: Horse-drawn carriage ride
3pm-5pm: Town center: Les Rennes des Neiges choir.
