Noël à Lannemezan LANNEMEZAN Lannemezan

Noël à Lannemezan

LANNEMEZAN Au centre-ville Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

2025-12-22

Noël à Lannemezan avec de nombreuses animations

10h-12h et 14h30-18h place des Droits de l’Homme et du Citoyen jeux gonflables et jeux de fête foraine. Présence du Père-Noël, avec possibilité de faire la photo dans la maison du Père-Noël.

11h-12h et 15h-18h place de la poste Promenade en calèche

10h30-12h30 et 14h30-18h30 Centre ville animation avec déambulation de Robots héros

15h00 salle des fêtes spectacle enfants A vos souhaits suivi d’un goûter.

LANNEMEZAN Au centre-ville Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 72 72

English :

Christmas in Lannemezan with lots of entertainment:

10am-12pm and 2:30pm-6pm: Place des Droits de l?Homme et du Citoyen: inflatable games and funfair games. Santa Claus will be on hand, with photo opportunities in Santa’s house.

11am-12pm and 3pm-6pm: Place de la Poste: Horse-drawn carriage ride

10:30 a.m.-12:30 p.m. and 2:30 p.m.-6:30 p.m.: City center: Robot Heroes parade

3pm: salle des fêtes: children’s show A vos souhaits followed by a snack.

