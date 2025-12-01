Noël à Lannemezan LANNEMEZAN Lannemezan

Noël à Lannemezan

LANNEMEZAN Au centre-ville Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

2025-12-23

Noël à Lannemezan avec de nombreuses animations

10h30-12h place de la Poste ateliers créatifs animés par l’Agence O2 suivis d’un goûter offert par l’association des commerçants.

10h-12h et 14h30-18h place des Droits de l’Homme et du Citoyen jeux gonflables et jeux de fête foraine. Présence du Père-Noël, avec possibilité de faire la photo dans la maison du Père-Noël.

11h-12h et 15h-18h place de la Poste Promenade en calèche

English :

Christmas in Lannemezan with a host of activities:

10:30 a.m.-12:00 p.m.: Place de la Poste: creative workshops led by Agence O2, followed by a snack offered by the merchants? association.

10am-12pm and 2:30pm-6pm: Place des Droits de l?Homme et du Citoyen: inflatable games and funfair games. Santa Claus will be on hand, with photo opportunities in Santa’s house.

11am-12pm and 3pm-6pm: Place de la Poste: Horse-drawn carriage ride

