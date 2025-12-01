Noël à Lannemezan LANNEMEZAN Lannemezan

Noël à Lannemezan

LANNEMEZAN Au centre-ville Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Noël à Lannemezan avec de nombreuses animations

10h-12h et 14h30-18h place des Droits de l’Homme et du Citoyen jeux gonflables et jeux de fête foraine. Présence du Père-Noël, avec possibilité de faire la photo dans la maison du Père-Noël.

11h-12h et 15h-18h place de la Poste Promenade en calèche

15h- 16h place de la Poste spectacle Le Noël de Miou

.

LANNEMEZAN Au centre-ville Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 72 72

English :

Christmas in Lannemezan with lots of entertainment:

10am-12pm and 2:30pm-6pm: Place des Droits de l?Homme et du Citoyen: inflatable games and funfair games. Santa Claus will be on hand, with photo opportunities in Santa’s house.

11am-12pm and 3pm-6pm: Place de la Poste: Horse-drawn carriage ride

3pm-4pm: Place de la Poste: Miou’s Christmas show

