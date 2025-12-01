Noël à Lannion Animations Lannion
Noël à Lannion Animations Lannion dimanche 14 décembre 2025.
Noël à Lannion Animations
Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : Début : 2025-12-14 10:00:00
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Avec Frédéric Vetel, ateliers jonglage et manipulation d’objets, La Bulleuse Cie Zagzagzag , déambulation de bulles géantes, Chorale Maîtrise de Lannion, chants de Noël, Happy Boots 22, danse en ligne sur des musiques de Noël, Orus, concert pop funk rock jazz. .
Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
L’événement Noël à Lannion Animations Lannion a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose