Noël à Lannion Animations

Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Avec Frédéric Vetel, ateliers jonglage et manipulation d’objets, La Bulleuse Cie Zagzagzag , déambulation de bulles géantes, Chorale Maîtrise de Lannion, chants de Noël, Happy Boots 22, danse en ligne sur des musiques de Noël, Orus, concert pop funk rock jazz. .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël à Lannion Animations Lannion a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose