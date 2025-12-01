Noël à Lannion Animations Lannion
Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 20:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Avec Frédéric Vetel, ateliers jonglage et manipulation d’objets, Cie Tokamak Éléonore d’Automne, conteuse et marchande de marrons grillés, Cie Okazoo Les Lutins, duo de lutins circassiens, Pili Pili Musiques et danses métissées, concert dansant métissé, Initiation au Street Art Cédric Le Guen, ateliers street art. .
Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
L’événement Noël à Lannion Animations Lannion a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose