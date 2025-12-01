Noël à Lannion Animations Lannion
Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Marché de Noël Diwan bijoux, artisanat, jouets, livres et produits de bouche, Cie Tokamak Éléonore d’Automne, conteuse et marrons grillés, Fanfare Buzz’in Brass Engrenage[s], fanfare groove et festive, Fanfare Guacamole Mambo, fanfare de poche épicée, Cie Choukibenn Déraillo Sprint, spectacle cycliste déjanté. .
Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
