Noël à Lannion Animations Lannion

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Marché de Noël Diwan bijoux, artisanat, jouets, livres et produits de bouche, Cie Tokamak Éléonore d’Automne, conteuse et marrons grillés, Fanfare Buzz’in Brass Engrenage[s], fanfare groove et festive, Fanfare Guacamole Mambo, fanfare de poche épicée, Cie Choukibenn Déraillo Sprint, spectacle cycliste déjanté. .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

