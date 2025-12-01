Noël à Lannion Animations Lannion

Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :
2025-12-20

Marché de Noël Diwan bijoux, artisanat, jouets, livres et produits de bouche, Cie Tokamak Éléonore d’Automne, conteuse et marrons grillés, Fanfare Buzz’in Brass Engrenage[s], fanfare groove et festive, Fanfare Guacamole Mambo, fanfare de poche épicée, Cie Choukibenn Déraillo Sprint, spectacle cycliste déjanté.   .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

