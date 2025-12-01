Noël à Lannion Animations

Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Avec Cie Les Fées Railleuses J’ai perdu la boule, farce de Noël itinérante, Bagad Sonerien Bro Dreger, musique bretonne en déambulation, Cie Artoutaï Les Décoiffées du Pinceau Maquillage, maquillage féerique pour enfants, Concert Les Grillons à l’Ouest, concert festif de fin de journée, .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

