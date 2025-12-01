Noël à Lannion Animations Lannion
Noël à Lannion Animations Lannion lundi 22 décembre 2025.
Noël à Lannion Animations
Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-22 20:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Animations des commerçants, surprises en présence du Père Noël, Cie Tan Elleil Les Contes du Bois d’en haut, déambulation musicale féerique, Duo musical Bougeard-Correc, duo musical en déambulation, Cie Les Fées Railleuses Toubouge, spectacle de cirque aérien pour toute la famille. .
Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël à Lannion Animations Lannion a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose