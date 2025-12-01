Noël à Lannion Animations Lannion

Noël à Lannion Animations

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22 20:00:00

2025-12-22

Animations des commerçants, surprises en présence du Père Noël, Cie Tan Elleil Les Contes du Bois d’en haut, déambulation musicale féerique, Duo musical Bougeard-Correc, duo musical en déambulation, Cie Les Fées Railleuses Toubouge, spectacle de cirque aérien pour toute la famille. .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

