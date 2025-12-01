Noël à Lannion Animations

Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 22:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Avec Streetside Christmas Boogaloo (Soulful People), fanfare musicale et lumineuse, Cie Anime Tes Rêves Espiègleries, spectacle tout public espiègle, Fanfare Mouv’n’Brass, fanfare qui danse, Atelier Lutèce Étoiles de Noël en paille, ateliers DIY décorations naturelles, Magic Meeting La Fabuleuse et Véritable Histoire du Père Noël, spectacle immersif en déambulation sonore, Cie Anime Tes Rêves Bigouden Light, spectacle lumineux.

Nocturne à la patinoire jusque 22h. .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

