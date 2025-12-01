Noël à Lannion Animations

Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:30:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Avec Fanfare des Lutins, déambulation musicale de Noël, Cie Zagzagzag La Bulleuse, déambulation de bulles géantes, Fest-deiz de Noël ! .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

