Noël à Lannion Animations Lannion

Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-24 14:30:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
2025-12-24
Avec Fanfare des Lutins, déambulation musicale de Noël, Cie Zagzagzag La Bulleuse, déambulation de bulles géantes, Fest-deiz de Noël ! .
Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
