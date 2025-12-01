Noël à Lannion La légende d’Odin et de l’arbre des merveilles de Lannion Lannion

Noël à Lannion La légende d’Odin et de l’arbre des merveilles de Lannion

Place du Général Leclerc Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-24 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La place du Général Leclerc se transforme grâce à un spectacle son & lumière autour d’Odin et de l’arbre des merveilles de Lannion.

À l’approche des fêtes, les façades de la place du Général Leclerc s’illuminent pour vous conter une histoire oubliée celle d’un hiver glacial où Odin, le dieu des dieux, descendit sur Lannion pour offrir aux habitants un miracle scintillant. Un spectacle familial, drôle, mythique et féerique, mêlant vidéo mapping, musique envoûtante et effets lumineux spectaculaires. .

Place du Général Leclerc Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

