Noël à l’App’art Galerie l’App’Art Galerie l’App’Art Périgueux

Noël à l’App’art Galerie l’App’Art Galerie l’App’Art Périgueux vendredi 5 décembre 2025.

Noël à l’App’art Galerie l’App’Art

Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Exposition du vendredi 5 décembre au dimanche 7 décembre 2025 inclus

tous les jours (sauf dimanches) 14h30-18h30

Vernissage samedi 6 décembre à 18h30

Avec le soutien du Conseil départemental de la Dordogne et de la Mairie de Périgueux .

Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 81 33 25 contact@galerie-appart.org

English : Noël à l’App’art Galerie l’App’Art

German : Noël à l’App’art Galerie l’App’Art

Italiano :

Espanol : Noël à l’App’art Galerie l’App’Art

L’événement Noël à l’App’art Galerie l’App’Art Périgueux a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Communal de Périgueux