Noël à l’Aquarelle L’Aquarelle Sainte-Menehould mardi 23 décembre 2025.
L’Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould Marne
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
2025-12-23
Tout public
L’Aquarelle vous attend le 23 décembre pour fêter Noël.
Au programme lecture de contes de Noël à 14h30, résultat du concours de dessin à 15h, maquillage pour enfant à partir de 16h, structure gonflable de 15h à 17h (payant), tout l’après midi possibilité de goûter à l’Aquabar et visite surprise du Père Noël dans l’après midi. .
L’Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10
