Noël à l’Aquarelle L’Aquarelle Sainte-Menehould

Noël à l’Aquarelle

L’Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Tout public

L’Aquarelle vous attend le 23 décembre pour fêter Noël.

Au programme lecture de contes de Noël à 14h30, résultat du concours de dessin à 15h, maquillage pour enfant à partir de 16h, structure gonflable de 15h à 17h (payant), tout l’après midi possibilité de goûter à l’Aquabar et visite surprise du Père Noël dans l’après midi. .

L’Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Noël à l’Aquarelle

L’événement Noël à l’Aquarelle Sainte-Menehould a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne