Noël à l’Aquarium du Périgord Noir Aquarium du Périgord Noir Le Bugue

Tarif : 15.9 – 21.9 EUR
10h 17h. Chasse au trésor pour les enfants, concours de coloriage, lettre au Père Noël, chasse de noël, animation animalière. 3 formules d’entrées au choix (15,90€ à 25,90€)
Offrez-vous un moment enchanté grâce à l’une des 3 formules proposées.
Formule 1 1 entrée + 1 chocolat chaud de noël
Formule 2 1 entrée + 1 gaufre ou crêpe de noël
Formule 3 1 entrée + 1 gaufre ou crêpe de noël + 1 chocolat chaud de noël.
Pour les enfants, une chasse au trésor de Noël est organisée. Les plus petits (moins de 6 ans) auront pour mission de retrouver des images cachées tout au long de la visite, tandis que les plus grands (6 ans et plus) pourront résoudre des énigmes en famille pour découvrir quel lutin a enlevé le Père Noël et où il se cache. Des petits cadeaux récompenseront tous les participants !
Animation
– Concours de coloriages
– Lettre au Père Noël
– Chasse de noël
– Animation animalière (Grand bassin tactile, Reptiles, Alligator Ranch)
Une véritable aventure, où petits et grands vivront ensemble des moments inoubliables. .
Aquarium du Périgord Noir 99 Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 10 74
English : Noël à l’Aquarium du Périgord Noir
10am 5pm. Children’s treasure hunt, coloring contest, letter to Santa, Christmas hunt, animal entertainment. choice of 3 admission packages (15.90? to 25.90?)
