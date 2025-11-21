Noël à l’atelier de Lauriane Firoben

32 Rue du Château Lauw Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Venez découvrir l’univers des céramiques artisanales de Lauriane Firoben objets du quotidien et pièces décoratives. Visitez l’atelier, explorez les argiles locales et les cuissons au bois Des créations pleines de sens et de douceur, à partager ou à offrir.

32 Rue du Château Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 04 70 44 lauriane@firoben-ceramique.fr

English :

Come and discover Lauriane Firoben?s world of handmade ceramics: everyday objects and decorative pieces. Visit the workshop, explore local clays and wood-fired kilns: creations full of meaning and gentleness, to share or give as gifts.

German :

Entdecken Sie die Welt der handgefertigten Keramiken von Lauriane Firoben: Alltagsgegenstände und dekorative Stücke. Besuchen Sie die Werkstatt, erkunden Sie den lokalen Ton und den Holzbrand: Kreationen voller Sinn und Zärtlichkeit, zum Teilen oder Verschenken.

Italiano :

Venite a scoprire il mondo della ceramica artigianale di Lauriane Firoben: oggetti di uso quotidiano e pezzi decorativi. Visitate il laboratorio, esplorate le argille locali e i forni a legna: creazioni piene di significato e delicatezza, da condividere o regalare.

Espanol :

Venga a descubrir el mundo de la cerámica artesanal de Lauriane Firoben: objetos cotidianos y piezas decorativas. Visite el taller, explore las arcillas locales y los hornos de leña: creaciones llenas de significado y delicadeza, para compartir o regalar.

L’événement Noël à l’atelier de Lauriane Firoben Lauw a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach