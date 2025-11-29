Noël à l’atelier Ferfolie Étang de Diefenbach Puttelange-aux-Lacs

Noël à l’atelier Ferfolie

Étang de Diefenbach 12 rue du Nachtrecht Puttelange-aux-Lacs Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Nous sommes ravis de vous inviter à notre journée portes ouvertes de notre atelier Ferfolie. C’est l’occasion parfaite de découvrir nos créations et de préparer vos cadeaux de Noël avec des produits faits avec amour !

Au programme

– Vente de nos magnifiques produits, idéaux pour vos cadeaux de Noël.

– Restauration sur place café, gâteaux et vin chaud pour vous régaler.

Venez nombreux pour passer un moment convivial et chaleureux dans notre atelier.

Nous avons hâte de vous voir pour partager ensemble cette journée festive et chaleureuse.Tout public

0 .

Étang de Diefenbach 12 rue du Nachtrecht Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 6 17 21 76 72 info@ferfolie.fr

English :

We’re delighted to invite you to our Ferfolie open house. It’s the perfect opportunity to discover our creations and prepare your Christmas gifts with products made with love!

On the program:

– Sale of our magnificent products, ideal for your Christmas gifts.

– On-site catering: coffee, cakes and mulled wine for you to enjoy.

Come one, come all to spend a warm and friendly moment in our workshop.

We look forward to seeing you to share this warm and festive day together.

German :

Wir freuen uns, Sie zu unserem Tag der offenen Tür in unserem Atelier Ferfolie einladen zu können. Dies ist die perfekte Gelegenheit, unsere Kreationen zu entdecken und Ihre Weihnachtsgeschenke mit liebevoll hergestellten Produkten vorzubereiten!

Auf dem Programm stehen:

– Verkauf unserer wunderschönen Produkte, die sich ideal für Ihre Weihnachtsgeschenke eignen.

– Verpflegung vor Ort: Kaffee, Kuchen und Glühwein sorgen für Ihr leibliches Wohl.

Kommen Sie zahlreich, um einen geselligen und herzlichen Moment in unserem Atelier zu verbringen.

Wir freuen uns darauf, Sie zu sehen, um gemeinsam diesen festlichen und herzlichen Tag zu teilen.

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi all’open day di Ferfolie. È l’occasione perfetta per scoprire le nostre creazioni e preparare i vostri regali di Natale con prodotti fatti con amore!

In programma:

– Vendita dei nostri bellissimi prodotti, ideali per i vostri regali di Natale.

– Ristorazione in loco: caffè, torte e vin brulé da gustare.

Non vediamo l’ora di vedervi in fiera.

Vi aspettiamo per condividere insieme questa calda e festosa giornata.

Espanol :

Estamos encantados de invitarle a nuestra jornada de puertas abiertas de Ferfolie. Es la ocasión perfecta para descubrir nuestras creaciones y preparar sus regalos de Navidad con productos hechos con amor

En el programa:

– Venta de nuestros bonitos productos, ideales para sus regalos de Navidad.

– Servicio de catering in situ: café, pasteles y vino caliente para su disfrute.

Esperamos verle en la feria.

Esperamos verle y compartir juntos este cálido y festivo día.

L’événement Noël à l’atelier Ferfolie Puttelange-aux-Lacs a été mis à jour le 2025-11-14 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES