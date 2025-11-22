Noël à l’Atelier Marché d’artisans d’art locaux Préau de l’ancienne école Guerlédan

Noël à l’Atelier Marché d’artisans d’art locaux

Préau de l'ancienne école 10, rue Julien Maunoir Guerlédan Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 18:30:00

2025-11-22

Marché d’artisans d’art locaux.

Venez découvrir ou redécouvrir nos créations en verre bijoux, art de la table et décoration de Flora Verre et Verre à lier ainsi les illustrations de Tanksole et le raku de Par les Terres . .

+33 6 38 51 17 38

L’événement Noël à l’Atelier Marché d’artisans d’art locaux Guerlédan a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Bretagne Centre