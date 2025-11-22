Noël à l’Atelier Marché d’artisans d’art locaux Préau de l’ancienne école Guerlédan
Noël à l’Atelier Marché d’artisans d’art locaux Préau de l’ancienne école Guerlédan samedi 22 novembre 2025.
Noël à l’Atelier Marché d’artisans d’art locaux
Préau de l’ancienne école 10, rue Julien Maunoir Guerlédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 18:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Marché d’artisans d’art locaux.
Venez découvrir ou redécouvrir nos créations en verre bijoux, art de la table et décoration de Flora Verre et Verre à lier ainsi les illustrations de Tanksole et le raku de Par les Terres . .
Préau de l’ancienne école 10, rue Julien Maunoir Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 51 17 38
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël à l’Atelier Marché d’artisans d’art locaux Guerlédan a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Bretagne Centre