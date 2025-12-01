Noël à l’atelier Plouarzel

Noël à l’atelier

Sur le temps d’un après-midi avant les fêtes de fin d’année, venez vous essayer à la linogravure et à l’impression pour graver et imprimer vos plus belles cartes de Noël, voeux 2026, sur les papiers artisanaux 5°W PAPIERS…

Participation de 5€/pers et achat des papiers.

De 14h à 19h en continu sans réservation (dans la limite des places disponibles), enfants accompagnés d’un adulte. .

5 Route de St Renan Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 70 73 49 55

