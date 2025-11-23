Noël à l’atelier Terre de Rêves Cartelègue

Noël à l’atelier Terre de Rêves

L’atelier Terre de rêves, atelier de céramique à Cartelègue, ouvre pour les portes de son atelier pour Noël !

Autour d’un verre de vin chaud ou de jus d’oranges chaud, partez à la découverte de l’univers pétillant et coloré de Jocelyne, qui sera ravie de partager son métier et sa passion pour la céramique.

Pour vous faire plaisir, acheter vos cadeaux de noël (made in Cartelègue!), ou simplement apprécier un travail artisanal et un échange avec une professionnelle du métier, ces portes ouvertes sont faites pour vous ! .

