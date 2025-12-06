Noël à Lauris Concert, Spectacles, Marché de noël

Lauris Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-06

Lauris fête Noël !

Concert polyphonique, marché de Noël, théâtre d’objets et spectacle musical pour tout-petits

du 6 au 10 décembre, vivez quatre rendez-vous chaleureux et poétiques au cœur du village.

Un programme pour tous les âges, entre émotions, dé

.

Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 11 70 92 culture@lauris.fr

English :

Lauris celebrates Christmas!

Polyphonic concert, Christmas market, object theater and musical show for toddlers:

from December 6 to 10, enjoy four warm and poetic events in the heart of the village.

A program for all ages, with a mix of emotions, de

German :

Lauris feiert Weihnachten!

Polyphones Konzert, Weihnachtsmarkt, Objekttheater und musikalische Aufführung für die Kleinsten:

vom 6. bis 10. Dezember können Sie vier herzliche und poetische Treffen im Herzen des Dorfes erleben.

Ein Programm für alle Altersgruppen, das Emotionen, Entdeckungen und Spaß verspricht

Italiano :

Lauris festeggia il Natale!

Concerto polifonico, mercatino di Natale, teatro degli oggetti e spettacolo musicale per bambini:

dal 6 al 10 dicembre, quattro eventi caldi e poetici nel cuore del villaggio.

Un programma adatto a tutte le età, con un mix di emozioni, scoperte e divertimento

Espanol :

¡Lauris celebra la Navidad!

Un concierto polifónico, un mercado navideño, teatro de objetos y un espectáculo musical para los más pequeños:

del 6 al 10 de diciembre, disfrute de cuatro eventos cálidos y poéticos en el corazón del pueblo.

Un programa para todas las edades, mezcla de emoción, descubrimiento y diversión

L’événement Noël à Lauris Concert, Spectacles, Marché de noël Lauris a été mis à jour le 2025-11-24 par Destination Luberon Monts de Vaucluse