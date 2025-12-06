Noël à Lauris Concert, Spectacles, Marché de noël Lauris
Noël à Lauris Concert, Spectacles, Marché de noël
Lauris Vaucluse
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-10
2025-12-06
Lauris fête Noël !
Concert polyphonique, marché de Noël, théâtre d’objets et spectacle musical pour tout-petits
du 6 au 10 décembre, vivez quatre rendez-vous chaleureux et poétiques au cœur du village.
Un programme pour tous les âges, entre émotions, dé
Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 11 70 92 culture@lauris.fr
English :
Lauris celebrates Christmas!
Polyphonic concert, Christmas market, object theater and musical show for toddlers:
from December 6 to 10, enjoy four warm and poetic events in the heart of the village.
A program for all ages, with a mix of emotions, de
German :
Lauris feiert Weihnachten!
Polyphones Konzert, Weihnachtsmarkt, Objekttheater und musikalische Aufführung für die Kleinsten:
vom 6. bis 10. Dezember können Sie vier herzliche und poetische Treffen im Herzen des Dorfes erleben.
Ein Programm für alle Altersgruppen, das Emotionen, Entdeckungen und Spaß verspricht
Italiano :
Lauris festeggia il Natale!
Concerto polifonico, mercatino di Natale, teatro degli oggetti e spettacolo musicale per bambini:
dal 6 al 10 dicembre, quattro eventi caldi e poetici nel cuore del villaggio.
Un programma adatto a tutte le età, con un mix di emozioni, scoperte e divertimento
Espanol :
¡Lauris celebra la Navidad!
Un concierto polifónico, un mercado navideño, teatro de objetos y un espectáculo musical para los más pequeños:
del 6 al 10 de diciembre, disfrute de cuatro eventos cálidos y poéticos en el corazón del pueblo.
Un programa para todas las edades, mezcla de emoción, descubrimiento y diversión
