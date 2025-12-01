Noêl à l’Écrin de la Brenne Lureuil

Noêl à l’Écrin de la Brenne

34-36 place de l’église Lureuil Indre

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

Randonnée, Concert et soirée gourmande

L’Après-midi à l’Ecrin:

Tout au long de la journée: boissons chaudes (chocolat, café…),vin chaud, bière locale, vin à la bouteille ou au verre et boissons sans alcool. Randonnée de noël balisée, nous offrirons à l’arrivée, un chocolat chaud ou un vin chaud + un petit en-cas (douceur de noël). Arrivée du père Noël, remise de petits cadeaux aux enfants

Pour la soirée à l’Ecrin: concert des FUNKIES solo (tubes revisités), ambiance détendue et festive. Restauration sur place (produits locaux) planches de dégustation (fromage, charcuterie), camembert rôti au four, frites. .

The village of Lureuil comes alive for a day to celebrate Christmas.

