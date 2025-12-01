Noël à l’Ermitage St Valbert St Valbert Fougerolles-Saint-Valbert

Noël à l’Ermitage St Valbert

St Valbert Ermitage St Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Le marché de Noël de Saint-Valbert revient cette année pour une seconde édition placée sous le signe de la tradition et de la féérie.

Venez vivre une journée magique dans un cadre unique, en pleine nature, où se mêlent lumières, senteurs et convivialité.

Programme de l’après-midi

15h Lecture de conte pour petits et grands.

16h Arrivée du Père Noël.

17h Défilé aux lampions dans les sentiers de l’ermitage.

17h30 Performance artistique présentée par l’association La Roue de l’Abondance spectacle de feu, musique, jonglage, danse et clown.

Restauration et boissons sur place

Tartes flambées, bière de Noël, vin chaud, jus de pomme chaud, chocolat chaud et autres délices à savourer dans l’ambiance chaleureuse du marché.

Un moment authentique et festif à partager en famille ou entre amis, au cœur d’un site naturel préservé.

Venez célébrer la magie de Noël à l’ermitage ! .

St Valbert Ermitage St Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 51 15 96 lermiteenfete@gmail.com

