Noël à l’Office de Tourisme

ZA DU PONLO Lanvollon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

Date(s) :

2025-12-10

L’Office de Tourisme Falaises d’Armor fête Noël! Escalade et descente en rappel du bâtiment avec L’Arbre à Lutik de 14h30 à 17h30 (pour les enfants de 5 à 12 ans), goûter, contes de Noël et atelier décoration dans l’après-midi. Possibilité également de visiter La Savonnerie d’Armor et de découvrir ses automates de Noël, de 14h à 18h. Animations gratuites. .

ZA DU PONLO Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël à l’Office de Tourisme Lanvollon a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Falaises d’Armor