Noël à l’Office de Tourisme Lanvollon

Noël à l’Office de Tourisme
ZA DU PONLO Lanvollon Côtes-d’Armor
Tarif : gratuit
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 17:30:00
2025-12-10
L’Office de Tourisme Falaises d’Armor fête Noël! Escalade et descente en rappel du bâtiment avec L’Arbre à Lutik de 14h30 à 17h30 (pour les enfants de 5 à 12 ans), goûter, contes de Noël et atelier décoration dans l’après-midi. Possibilité également de visiter La Savonnerie d’Armor et de découvrir ses automates de Noël, de 14h à 18h. Animations gratuites. .
ZA DU PONLO Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
