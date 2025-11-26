Noël à Martigues En centre-ville Martigues

Noël à Martigues

Du 12/12 au 31/12/2025 tous les jours.

Détails dans le descriptif. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-12

Les Fêtes sont là ! En cette période magique des fêtes de fin d’année, Martigues vous offre de nombreuses animations et activités gratuites dans les trois quartiers du centre-ville. Découvrez votre programme de Noël.Familles

Les temps forts de Noël à Martigues.

Du 11 au 24 décembre Marché de Noël.

Tous les jours de 10h à 19h sauf les 12, 15 et 16 décembre de 15h à 19h (fermeture à 17h, le 24 décembre).



Vendredi 12 décembre de 18h à 19h décompte et lancement des illuminations par Mr le Maire. Effets pyrotechniques, présence du Père Noël, distribution de friandises et autres surprises. Place de La Libération.



Du 12 au 26 décembre Kiosques décorés et animés, tous les jours de 09h à 22h30 (non-stop). Place de la Libération.



Samedi 13 décembre de 15h30 à 17h Arrivée du Père Noël en barque. Quai Tessé, entre les ponts bleus.



Samedi 13 décembre de 18h à 20h Show Laser sur le Cours du 4 septembre. Rendez-vous devant le cinéma La Cascade.

En cas de mauvaises conditions météo, report possible au lendemain 14 décembre à 18h00.



Dimanche 14 décembre de 17h à 18h30 Grande parade des jouets. Au départ du Quai G. Leclerc.



Samedi 20 décembre à 18h feu d’artifice tiré depuis le Jardin de la Rode. Si mauvaise météo, report possible au 21 décembre 18h.



Samedi 20 et dimanche 21 décembre Vidéo-Mapping de Noël de 18h à 21h (diffusion non-stop). Quai Brescon, Miroir aux Oiseaux.



Samedi 27 décembre à 18h Show de drones lumineux. 12 minutes de spectacle avec plus de 200 drones dans le ciel martégal. Si mauvaise météo, report possible au 3 janvier 18h.



Les parades

– Les 13, 20 et 21 décembre à partir de 14h Défilé de mascottes avec des personnages de dessins animés. Chaque jour, un dessin animé différent. Place Jean Jaurès. Plusieurs passages dans l’après-midi.

– Dimanche 14 décembre de 17h à 18h30 grande parade de Noël en musique sur le thème des jouets. Départ du quartier de Jonquières, quai Général Leclerc. Plus d’une vingtaine de personnages (Père-Noël, Le Grinch, Mario Bross, Labubu…).

– Samedi 20 décembre à partir de 14h La parade de princes et princesses .Centre-ville de Jonquières.

– Dimanche 21 décembre à partir de 14h La parade de mascottes. Centre-ville de Jonquières.

– Mardi 23 décembre de 14h à 18h Déambulation musicale avec le groupe MACADAM (chansons de Noël et festives).



Les animations pour les enfants

– Les 17, 20, 21, 22 et 23 décembre de 11h à 17h Fermes pédagogiques sur le Cours du 4 septembre

– Les 13, 14, 17 décembre et du 20 au 28 décembre de 14h à 18h Balades à dos de poneys au départ de la rue Ramade.

– Les 13 et 14 décembre puis du 20 au 24 décembre de 14h à 18h Balades en calèches au départ de la Place des Aires. .

En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

The holidays are here! During this magical end-of-year holiday season, Martigues offers you many free events and activities in the three districts of the city center. Discover your Christmas program.

German :

Die Feiertage sind da! Während dieser magischen Ferienzeit zum Jahresende bietet Ihnen Martigues viele kostenlose Veranstaltungen und Aktivitäten in den drei Bezirken der Innenstadt. Entdecken Sie Ihr Weihnachtsprogramm.

Italiano :

La stagione delle feste è arrivata! In questo magico periodo di festa, Martigues offre una serie di eventi e attività gratuite nei tre quartieri del centro città. Scoprite il vostro programma natalizio.

Espanol :

¡Las vacaciones están aquí! Durante estas mágicas fiestas de fin de año, Martigues le ofrece numerosos eventos y actividades gratuitas en los tres distritos del centro de la ciudad. Descubre tu programa de Navidad.

L’événement Noël à Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme de Martigues