Noël à Méjanes Méjanes en Camargue Arles

Noël à Méjanes

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025 le vendredi de 14h à 22h. Les week-ends de 10h à 18h.

Grand loto caritatif le samedi 06 décembre à 18h. Méjanes en Camargue Domaine de Méjanes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Pour préparer Noël, le Domaine de Méjanes vous accueille le temps d’un week-end !Familles

Devenu l’Incontournable de Noël en Camargue, le Noël de Méjanes aura lieu du 5 au 7 décembre avec une nocturne vendredi 5 ! Une décoration magique, les feux dans les cheminées, la plus belle sélection des artisans et créateurs de Provence dans un espace entièrement fermé et chauffé, des ateliers autour de la culture et des traditions provençales, le grand loto caritatif du samedi soir, les guitares de la Gitano Family le dimanche midi, la rencontre avec le père Noël. .

Méjanes en Camargue Domaine de Méjanes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To prepare for Christmas, Domaine de Méjanes welcomes you for the weekend!

