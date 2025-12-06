Noël à Meneham Kerlouan

Noël à Meneham

Cap sur les fêtes !

Les fêtes de fin d’année approchent, et Noël à Meneham largue les amarres avec une thématique 100% maritime Les bateaux et les petites histoires de la mer ! Navires anciens, chants de marins, sirènes et matelots s’invitent à Meneham le temps des vacances de Noël. Pour l’occasion, le village se pare de lumières et s’anime au fil d’un événement convivial et féérique, entre embruns, musique et magie des flots.

Le marché de Noël se déroulera les week-ends des 6-7 décembre et 13-14 décembre. 13 exposants viennent compléter l’offre créative des artisans de la caserne de Meneham. Entre aquarelle artisanale, produits du terroir, décorations de bord de mer, bijoux, etc. il y en aura pour tous les goûts ! Des petites gourmandises seront à déguster sur place et les jeux bretons seront aussi de la partie.

L’installation artistique Larguer les amarres et … plonger ! de Xavier Minard sera visible dès le 29 novembre, de jour comme de nuit, et ce jusqu’au 4 janvier 2026.

Estran’Ordinaire propose d’ailleurs une conférence décalée autour de ce banc de méduses géantes les 6, 7, 13, 14 décembre et du 20 au 27 décembre.

Pendant les vacances, de nombreuses animations sont proposées au fil des jours ateliers de cordage et nœuds marins, contes de la mer, chants de marins, spectacle de danse Hissez haut ! , etc. Découvrez l’ensemble de la programmation sur www.meneham.bzh .

