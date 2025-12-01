Noël à Moncé en Belin Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Noël à Moncé en Belin

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:30:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Venez célébrer Noël à Moncé en Belin autour d’un goûter le vendredi 12 décembre 2025 au Val’Rhonne à Moncé en Belin.

Venez célébrer Noël à Moncé en Belin autour d’un goûter le vendredi 12 décembre 2025 au Val’Rhonne à Moncé en Belin.

De 16h30 à 21h

HO, HO, HO, venez partager un moment de détente et de jeux en famille. Au menu, crêpes, boissons chaudes et froides, huitres fraîches direct du producteur et tartiflette made by les bénévoles !

Un invité de marque sera parmi nous, mais chut… Il aime être discret ! .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

English :

Come and celebrate Christmas in Moncé en Belin with a tea party on Friday, December 12, 2025 at Val’Rhonne in Moncé en Belin.

L’événement Noël à Moncé en Belin Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2025-12-09 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois