Noël à Monmousseau : artisanat local et visites contées Monmousseau Allouis Samedi 20 décembre, 10h00 Divers

La magie de Noël s’installe à Monmousseau : dégustations en musique, trésors d’artisanat local et visite contée au cœur des caves.

La magie de Noël s’installe à Monmousseau : dégustations en musique, trésors d’artisanat local et visite contée au cœur des caves. Une journée enchantée à vivre en famille pour s’inspirer, s’émerveiller et dénicher les derniers cadeaux à glisser sous le sapin… ou sur la table des fêtes.

La grande maison ligérienne ouvre ses portes pour une journée placée sous le signe de la convivialité. Au cœur des bâtiments historiques qui dominent le Cher, un bar éphémère invitera les visiteurs à déguster les fines bulles emblématiques de Monmousseau : Touraine, Crémants de Loire brut ou rosé. Puis, direction la grande salle de réception, pour un marché de Noël de créateurs et d’artisans locaux.

Moment phare de la journée : une déambulation contée d’une heure dans les caves souterraines de Monmousseau. À chaque étape, un conteur partagera récits et légendes de Noël, offrant une immersion poétique au cœur des galeries creusées dans la craie.

Informations pratiques

– Samedi 20 décembre :

– 10h30 : visite guidée des caves – 10 € (adultes), 5 € (12-17 ans)

– 15h : balade contée au cœur des caves – 3 € (6-12 ans), 5 € (13-17 ans), 8 € (adultes)

– Réservation conseillée sur l’e-billetterie : www.monmousseau.com

ou au 02 54 32 35 15

– Monmousseau : 71 rue de Vierzon 41400 Montrichard Val de Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T18:00:00.000+01:00

1

https://www.monmousseau.com/noel-a-monmousseau-2/

Monmousseau 71 rue du Vierzon Allouis 18500 Cher