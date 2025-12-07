Noël à Morlaix Morlaix
Place des Otages Morlaix Finistère
Ouverture des commerces
Dans l’après-midi animations musicales de rue
Performance artistique
14h30 > 18h Centre-ville
Performances dansées en musique, créées expressément pour l’événement et le lieu
Cie KAVERN
Déambul’ en chansons
15h > 18h Déambulations au centre-ville
Un triporteur scintillant se balade dans les rues de Morlaix. Mister Djé et son orgue de barbarie vous invite à faire une petite pause musicale, pour fêter Noël en chanson ! .
