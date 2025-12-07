Noël à Morlaix

Place des Otages Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Ouverture des commerces

Dans l’après-midi animations musicales de rue

Performance artistique

14h30 > 18h Centre-ville

Performances dansées en musique, créées expressément pour l’événement et le lieu

Cie KAVERN

Déambul’ en chansons

15h > 18h Déambulations au centre-ville

Un triporteur scintillant se balade dans les rues de Morlaix. Mister Djé et son orgue de barbarie vous invite à faire une petite pause musicale, pour fêter Noël en chanson ! .

Place des Otages Morlaix 29600 Finistère Bretagne

English :

L’événement Noël à Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2025-12-04 par OT BAIE DE MORLAIX