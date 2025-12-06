Noël à Morlaix Morlaix
Place des Otages Morlaix Finistère
Ouverture des commerces
Dans l’après-midi animations de rue
Atelier fabrication de lettres au Père Noël
14h > 17h parvis de l’Hôtel de Ville
Animé par l’association Ultra- La Gare, Centre d’art et de design !
Performance artistique
14h30 > 18h Centre-ville
Performances dansées en musique, créées expressément pour l’événement et le lieu
Cie KAVERN
Déambul’ en chansons
15h > 18h Déambulations au centre-ville
Mister Djé et son orgue de barbarie vous invite à faire une petite pause musicale, pour fêter
Noël en chansons !
Balades en calèche
13h > 15h et 17h > 19h Départ de la place de l’Avant-scène, rue de Brest
Gratuit sur présentation d’un ticket offert lors de vos achats dans un des commerces adhérents
de l’association Morlaix Nouvelle Vague. .
Place des Otages Morlaix 29600 Finistère Bretagne
English :
