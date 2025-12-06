Noël à Morlaix Morlaix

Noël à Morlaix

Place des Otages Morlaix Finistère

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Ouverture des commerces

Dans l’après-midi animations de rue

Atelier fabrication de lettres au Père Noël

14h > 17h parvis de l’Hôtel de Ville

Animé par l’association Ultra- La Gare, Centre d’art et de design !

Performance artistique

14h30 > 18h Centre-ville

Performances dansées en musique, créées expressément pour l’événement et le lieu

Cie KAVERN

Déambul’ en chansons

15h > 18h Déambulations au centre-ville

Mister Djé et son orgue de barbarie vous invite à faire une petite pause musicale, pour fêter

Noël en chansons !

Balades en calèche

13h > 15h et 17h > 19h Départ de la place de l’Avant-scène, rue de Brest

Gratuit sur présentation d’un ticket offert lors de vos achats dans un des commerces adhérents

de l’association Morlaix Nouvelle Vague. .

