Noël à Morlaix Morlaix

Noël à Morlaix Morlaix dimanche 14 décembre 2025.

Noël à Morlaix

Place des Otages Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Ouverture des commerces

Dans l’après-midi animations de rue

Atelier fabrication de lettres au Père Noël
14h > 17h parvis de l’Hôtel de Ville
Animé par l’association Ultra- La Gare, Centre d’art et de design !

Performance artistique
14h30 > 18h Centre-ville
Performances dansées en musique, créées expressément pour l’événement et le lieu
Cie KAVERN

Déambul’ en chansons
15h > 18h Déambulations au centre-ville

Mister Djé et son orgue de barbarie vous invite à faire une petite pause musicale, pour fêter
Noël en chansons !

Balades en calèche
13h > 15h et 17h > 19h Départ de la place de l’Avant-scène, rue de Brest
Gratuit sur présentation d’un ticket offert lors de vos achats dans un des commerces adhérents
de l’association Morlaix Nouvelle Vague.   .

Place des Otages Morlaix 29600 Finistère Bretagne  

English :

L’événement Noël à Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2025-12-04 par OT BAIE DE MORLAIX