Noël à Morlaix Morlaix

Noël à Morlaix

Place des Otages Morlaix Finistère

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Le centre-ville de Morlaix s’anime en ce dimanche 21 décembre !

Au programme

– Marché de Noël

– Atelier de fabrication de cartes de noël ou de vœux, avec l’Association Ultra- La Gare, Centre d’Art et de design!

– Fanfares: Mouv’n’Brass et Kafi

– Attraction photographique avec Photolux et la Caravane Baleine

– Sculpture capillaire, avec Les Mystérieuses coiffures

Renseignements auprès de la Mairie de Morlaix 02 98 63 10 10

Site: www.morlaix.bzh .

Place des Otages Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 10 10

