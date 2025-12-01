Noël à Morlaix Morlaix
Le centre-ville de Morlaix s’anime en ce dimanche 21 décembre !
Au programme
– Marché de Noël
– Atelier de fabrication de cartes de noël ou de vœux, avec l’Association Ultra- La Gare, Centre d’Art et de design!
– Fanfares: Mouv’n’Brass et Kafi
– Attraction photographique avec Photolux et la Caravane Baleine
– Sculpture capillaire, avec Les Mystérieuses coiffures
Renseignements auprès de la Mairie de Morlaix 02 98 63 10 10
Site: www.morlaix.bzh .
