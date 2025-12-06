Noël à Morlaix Morlaix

Noël à Morlaix

Place des Otages Morlaix Finistère

Début : 2025-12-21

Ouverture des commerces

Dans l’après-midi animations de rue

Atelier fabrication de cartes de vœux

14h > 17h

Animé par l’association Ultra- La Gare, Centre d’art et de design.

Attraction photographique

14h15 > 18h15 Place des Otages

Photolux et la Caravane Baleine

Fidèle à la tradition de la photographie foraine, la famille LUX vous propose un entre-sort photographique distorsions miroirs et portraits photographiques selon l’inspiration du jour !

Laissez vos zygomatiques prendre la pose, seul, en famille ou entre amis… Photolux, un entre-sort avec effet artistique garanti !

Fanfares

Kafi 15h15 et 17h

Sapés comme des rois, hauts en couleurs, vêtus de lumière, de velours, de plumes et de fourrures, ces musiciens captivent autant vos yeux que vos oreilles. La musique insolite portée par la généreuse énergie de ses acteurs vous sert un cocktail tonique d’où s’échappent des compositions originales et des reprises inédites.

Mouv’n brass 16h15 et 17h45

Des fanfares, il en existe. Des petites, des grosses, des velues, des tendres, des potaches, des sérieuses… Mais une fanfare qui racle le bitume, qui envoie au ciel du muscle et du son, il n’en existe qu’une.

Mouv’n’Brass vous promet des lendemains qui chantent, des courbatures de plaisir

d’avoir vu son corps lâcher prise, des cheveux qui repoussent et des sourires éternels. Des riffs qui claquent, des corps qui se meuvent, 5 paires de jambes et de bras pour embrasser le public Mouv’n’Brass, la fanfare qui danse.

Sculpture capillaire

15h > 18h Parvis de la Mairie

Le Raccommodeur de Fleurs…

Sur un banc public, un homme est assis. Il vous regarde, vous sourit, il vous fait signe et rien, ni personne ne peut vous empêcher d’aller vous asseoir près de lui !

Alors, dans son atelier ambulant, il répare, pique, coud, noue, plisse et tisse, file, faufile, brode et rafistole… ses mains donnent de nouvelles couleurs, une nouvelle vie aux fleurs… Et ces fleurs viennent se poser sur votre tête pour

vous raconter le Bonheur.

Arrivée du Père Noël

18h > Viaduc

Cette année encore, le Père Noël va démarrer sa tournée en Pays de Morlaix par le viaduc.

Avec la collaboration de l’association Les danseurs du roc , le Père Noël arrivera par le premier étage du viaduc, côté port. .

