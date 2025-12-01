Noël à morlaix Morlaix
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
Le Marché de Noël revient !
Au programme attraction photographique foraine, Mystérieuses Coiffures, fanfares, manèges, balades en calèche et de nombreux stands de créateurs et d’artisans pour trouver vos derniers cadeaux.
Restauration sur place également.
– 28/11 lancement des illuminations (parvis de la mairie) à 18h30.
– du 05/12 au 04/01 manège Le petit train de Noël place des otages de 14h à 19h.
– du 13 au 28/12 Marché de Noël (parvis de la mairie) de 14h à 19h.
– le 07 le 14 et le 21/12 animations en centre ville de 14h à 19h.
Le dimanche 21 décembre à 18h, le Père Noël descendra en rappel du Viaduc de Morlaix ! .
Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 10 10
