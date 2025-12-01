Noël à Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons

Noël à Moulins-sur-Céphons

La commune de Moulins-sur-Céphons organise une journée entièrement dédiée à la magie de Noël, le samedi 20 décembre 2025. L’événement débutera à 10h30 à la médiathèque avec un spectacle de Noël spécialement conçu pour les enfants, proposé par la Compagnie Homo Sapiens Decatis. Ce spectacle est gratuit mais accessible uniquement sur inscription.

L’après-midi, dès 16h, les familles sont invitées à rejoindre la salle des fêtes pour un goûter convivial. Le Père Noël fera ensuite son arrivée pour rencontrer les enfants et partager un moment festif avec eux.

Cette journée, placée sous le signe de la convivialité et de l’esprit de Noël, est ouverte à tous. .

Place du Vieux Château Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire mediathequemoulinssurcephons@gmail.com

