Noël à Nantes Nord Salle festive Nantes Nord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit En famille, Adulte, Jeune Public, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant

Au programme de cette journée festive et joyeuse :- des animations : marché de noël, animations et ateliers,- restauration sur place- spectacles :14h30 Les voix en nord, chorale15h10 Kiltir Pei Océan Indien, danse réunionaise15h30 : PaQ La Lune Théatre16h30 : SUPERMARKET dans « LES ZANIMALS » concert rock à partir de 4 ans !17h30 : Odori avec le groupe Mouv Mang danse urbaine

Salle festive Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300