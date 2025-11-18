Noël à Nantes Nord Salle festive Nantes Nord Nantes
Noël à Nantes Nord Salle festive Nantes Nord Nantes samedi 13 décembre 2025.
Noël à Nantes Nord Samedi 13 décembre, 14h00 Salle festive Nantes Nord Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-13T14:00:00 – 2025-12-13T18:00:00
Fin : 2025-12-13T14:00:00 – 2025-12-13T18:00:00
Spectacles, animations, ateliers restauration
Salle festive Nantes Nord 73 Avenue du Bout des Landes, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez fêter Noël à la salle festive Nantes Nord convivilaité fête