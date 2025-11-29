Noël à Ostréapolis rue du Bois de la Salle Le Tour-du-Parc

Noël à Ostréapolis

rue du Bois de la Salle Ostréapolis Le Tour-du-Parc Morbihan

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

2025-12-20

Nous avons préparé un joli programme pour fêter cette période ensemble ✨

Réalisez un cadeau de Noël original hippocampe ou alguier, offrez un peu de mer à la personne de votre choix.

Quoi de mieux que Noël pour éveiller ses papilles ? Lucie Corgne (Ti Bezhin) vous apprendra à cuisiner les algues pour votre table de fête

! (dessin animé) le 27 décembre à 15h.

è (documentaire) le 3 janvier à 15h.

Réservez vite votre place .

