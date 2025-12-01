Noël à partager Médiathèque Intercommunale Arzviller
Noël à partager Médiathèque Intercommunale Arzviller mardi 23 décembre 2025.
Noël à partager
Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle
Lecture et goûter à partager à la médiathèque, où chacun est invité à ramener ses bredeles. À partir de 3 ans.Tout public
Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr
English :
Reading and snack to be shared at the media library, where everyone is invited to bring their own bredeles. Ages 3 and up.
German :
Lesung und gemeinsamer Imbiss in der Mediathek, wo jeder eingeladen ist, seine Bredeles mitzubringen. Ab 3 Jahren.
Italiano :
Una lettura e una merenda da condividere presso la biblioteca multimediale, dove tutti sono invitati a portare i propri bredeles. A partire dai 3 anni.
Espanol :
Una lectura y una merienda para compartir en la biblioteca multimedia, donde todos están invitados a traer sus propios bredeles. A partir de 3 años.
