Noël à partager Médiathèque Intercommunale Arzviller

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Lecture et goûter à partager à la médiathèque, où chacun est invité à ramener ses bredeles. À partir de 3 ans.Tout public
Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16  mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Reading and snack to be shared at the media library, where everyone is invited to bring their own bredeles. Ages 3 and up.

Lesung und gemeinsamer Imbiss in der Mediathek, wo jeder eingeladen ist, seine Bredeles mitzubringen. Ab 3 Jahren.

Una lettura e una merenda da condividere presso la biblioteca multimediale, dove tutti sono invitati a portare i propri bredeles. A partire dai 3 anni.

Una lectura y una merienda para compartir en la biblioteca multimedia, donde todos están invitados a traer sus propios bredeles. A partir de 3 años.

