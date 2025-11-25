Noël à Pau Concert Alegria Gipsy Podium Inside Scène Place Clemenceau Pau

Noël à Pau Concert Alegria Gipsy Podium Inside

Scène Place Clemenceau 64000 Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Programme du jour Le groupe Alegria Gipsy à 16h30 et Podium Inside à 19h30.

Au cœur de Pau, la place Clemenceau devient le théâtre d’un Noël musical. À deux pas des vitrines illuminées et du marché de Noël, les après-midis s’animent sous les guirlandes et les projecteurs.

Du 28 novembre au 3 janvier, dès 16h30 (et à 15h les 24 et 31), des groupes de musique enchaînent les concerts sur scène. Ambiance festive, rythmes entraînants et airs de saison enveloppent les chalets de bois d’une chaleur toute particulière. On s’y retrouve, on y flâne… et on savoure chaque instant ! .

