Noël à Pau Concert Fanfare ça dépend du jour Esplanade de Vigny Pau

Noël à Pau Concert Fanfare ça dépend du jour

Esplanade de Vigny Boulevard des Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le groupe Fanfare ça dépend du jour animera l’esplanade.

À Pau, sur l’esplanade de Vigny, tout près de la place Royale et du funiculaire, les fêtes prennent un air de concert. Face aux Pyrénées, entre lumières scintillantes et effluves du marché, les sons résonnent avec élégance.

Les 6, 7, 14, 21, 27 et 28 décembre dès 15h, laissez-vous porter par des animations musicales en plein air. Ici, les notes s’accordent aux paysages et les émotions s’invitent à la fête. Installez-vous, ouvrez grand les oreilles… et vivez un Noël en harmonie. .

Esplanade de Vigny Boulevard des Pyrénées Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

